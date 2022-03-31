Пашинян 6 апреля хочет согласовать с Алиевым вопросы для начала переговоров по мирному договору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовящейся 6 апреля встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"6 апреля в Брюсселе запланирована моя встреча с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Надеюсь обсудить на этой встрече с президентом Азербайджана и согласовать все вопросы, связанные с началом переговоров о соглашении о мире", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что Армения готова подписать с Азербайджаном соглашение о мире. "Армения готова к немедленному началу мирных переговоров", - сказал Пашинян.

Накануне на сайте Европейского совета сообщалось, что 6 апреля в Брюсселе состоится встреча Мишеля, Алиева и Пашиняна.