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Карабах 31.03.2022 11:47

Пашинян заявил, что Ереван ответил на предложения Баку по 5 базовым принципам мирного договора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ответил на предложения Баку по 5 базовым принципам мирного договора.

"Я неоднократно говорил о готовности заключить соглашение о мире. Но Баку заявляет, что пять предложений остались без ответов. Однако я детально прокомментировал этот вопрос, заявил, что армянская сторона письменно ответила на эти предложения и передала Азербайджану через страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ", сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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