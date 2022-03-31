Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ответил на предложения Баку по 5 базовым принципам мирного договора.

"Я неоднократно говорил о готовности заключить соглашение о мире. Но Баку заявляет, что пять предложений остались без ответов. Однако я детально прокомментировал этот вопрос, заявил, что армянская сторона письменно ответила на эти предложения и передала Азербайджану через страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ", сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.