Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ответил на предложения Баку по 5 базовым принципам мирного договора.
"Я неоднократно говорил о готовности заключить соглашение о мире. Но Баку заявляет, что пять предложений остались без ответов. Однако я детально прокомментировал этот вопрос, заявил, что армянская сторона письменно ответила на эти предложения и передала Азербайджану через страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ", сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
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