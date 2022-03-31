Орбан лидирует в предвыборных опросах и имеет шансы вновь занять пост премьера Венгрии

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может вновь возглавить правительство республики по итогам выборов 3 апреля, поскольку обещает венграм обеспечить стране мир и безопасность на фоне событий на Украине, сообщает в четверг издание Politico.

"Орбан избежал превращения его кампании в референдум о его истории с Москвой. Вместо этого идет одна простая идея: он удержит Венгрию от войны, его оппоненты - нет", - пишет Politico.

Издание сообщает, что по всей Венгрии появились плакаты с фото премьер-министра и подписью "Давайте сохраним мир и безопасность Венгрии!"

Сам Орбан, несмотря на то, что страна позволяет НАТО размещать войска на своей территории, заявляет, что только в случае победы его партии Венгрия будет в безопасности, пишет Politico.

"Наш посыл ясен: только "Фидес" (партия Орбана - ИФ) может создать мир в Венгрии, только мы можем гарантировать безопасность венгерскому народу", - заявил он. В свою очередь член оппозиционной Демократической коалиции Клара Добрев рассказала Politico, что действия России на Украине "усилили чувство отсутствия безопасности среди венгров", и теперь перед страной стоит выбор "Орбан или Европа".

Демократическая коалиция входит в альянс из оппозиционных партий United for Hungary, который является главным соперником "Фидес-ХДНП" на грядущих выборах. Помимо коалиции, в него входят "Йоббик", Венгерская социалистическая партия, "Диалог за Венгрию", Зеленая партия Венгрии и "Моментум".

Кандидатом на пост премьер-министра от альянса является Петр Марки-Зай. Ранее на этой неделе он заявил Politico, что Орбан не сможет обеспечить безопасность стране.

"Только НАТО сможет защитить Венгрию, не Орбан. Орбан всегда хотел остановить Брюссель и ЕС", - сказал он.

Тем не менее, предвыборные опросы показывают, что "Фидес-ХДНП" является более вероятным кандидатом на победу.

Согласно опросу, проведенному Publicus Institute, 33% избирателей готовы проголосовать за "Фидес-ХДНП", 31% респондентов предпочитает United for Hungary, и 32% не определились.

По данным другого опроса для журнала HVG, "Фидес-ХДНП" поддерживают 50% из определившихся респондентов, тогда как оппозиционный альянс предпочитают 40%.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут в воскресенье, 3 апреля.

10 марта венгерские парламентарии избрали представительницу правящей партии "Фидес" Каталин Новак новым президентом страны, впервые в Венгрии этот пост займет женщина. Ранее Новак занимала пост министра по делам семьи. В новую должность она вступит 10 мая.