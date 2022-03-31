Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8975 RUR   0.0204 GBR   2.2297 TRY   0.1159

Цена на нефть

30.03 $/bbl +/- WTI 107.82 +3.58 Brent 113.45 +3.22

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.03.2022 11:59

Азербайджан в январе 2022г вошел в топ-3 поставщиков газа в Турцию

Азербайджан в январе 2022 года экспортировал в Турцию 796,32 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 28,85% ниже показателя января прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в январе 2022 года на долю Азербайджана пришлось 11,88% всех поставок газа в Турцию, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В целом, в январе Азербайджан поднялся с четвертой на третью позицию по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 39,06% всех поставок, на втором - США (17,98%), на четвертом – Алжир (10,11%).

В целом, в январе 2022 года экспорт газа в Турцию составил 6 млрд 704,88 млн кубометров (рост на 10,03% по сравнению с январем 2021г - ИФ). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 4 млрд 63,89 млн кубометров (60,6% всех поставок, спад на 9,9%), СПГ – 2 млрд 640,98 млн кубометров (39,4% всех поставок, рост в 1,7 раза).

Всего поставки осуществлялись из 8 стран (Азербайджан, Россия, Иран - трубопроводами, США, Алжир, Египет, Нигерия и Тринидад и Тобаго - СПГ).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Договор предусматривает поставки до конца 2024 года (четвертый квартал 2021 года - 2024гг) ежегодно 3,5 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 Шах-Дениз. Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года.

Азербайджан в 2021 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 820,24 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 22,7%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в 2021г поставил в Турцию около 9 млрд кубометров газа Азербайджан в январе-ноябре 2021г поставил в Турцию свыше 8 млрд кубометров газа Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию на фоне технических проблем Анкары с импортом из Ирана Эрдоган утвердил азербайджано-турецкий меморандум по поставкам природного газа Азербайджан в январе-октябре поставил в Турцию около 7,5 млрд кубометров газа Баку и Анкара могут сотрудничать в сфере поставок на мировые рынки сжиженного газа – Шахбазов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az