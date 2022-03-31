Азербайджан в январе 2022г вошел в топ-3 поставщиков газа в Турцию

Азербайджан в январе 2022 года экспортировал в Турцию 796,32 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 28,85% ниже показателя января прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в январе 2022 года на долю Азербайджана пришлось 11,88% всех поставок газа в Турцию, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В целом, в январе Азербайджан поднялся с четвертой на третью позицию по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 39,06% всех поставок, на втором - США (17,98%), на четвертом – Алжир (10,11%).

В целом, в январе 2022 года экспорт газа в Турцию составил 6 млрд 704,88 млн кубометров (рост на 10,03% по сравнению с январем 2021г - ИФ). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 4 млрд 63,89 млн кубометров (60,6% всех поставок, спад на 9,9%), СПГ – 2 млрд 640,98 млн кубометров (39,4% всех поставок, рост в 1,7 раза).

Всего поставки осуществлялись из 8 стран (Азербайджан, Россия, Иран - трубопроводами, США, Алжир, Египет, Нигерия и Тринидад и Тобаго - СПГ).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Договор предусматривает поставки до конца 2024 года (четвертый квартал 2021 года - 2024гг) ежегодно 3,5 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 Шах-Дениз. Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года.

Азербайджан в 2021 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 820,24 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 22,7%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова