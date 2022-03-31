Азербайджан открыл представительство по туризму в Тель-Авиве

В Тель-Авиве (Израиль) открылось представительство по туризму Азербайджана, сообщает Госагентство по туризму.

«Выступая на мероприятии по случаю открытия представительства, председатель Госагентства Фуад Нагиев заявил, что оно будет способствовать повышению осведомленности об Азербайджане в Израиле и укреплению двусторонних туристических связей», - говорится в информации.

Отмечается, что в ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Госагентством по туризму и Министерством туризма Израиля.

В 2019 году Азербайджан посетили 47 тысяч граждан Израиля, что на 17,3% по сравнению с 2018 годом. Число туристов из этой страны сократилось во время пандемии, но начало неуклонно расти в 2021 году с постепенным открытием границ.

Э.Шафиев