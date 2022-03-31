Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $72 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $72,2 млн.
На аукционе 29 марта ЦБА продал банкам инвалюты на $105 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $72,2 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБ отмечает, что относительно высокий спрос объясняется тем что в связи с праздничными днями в Азербайджане два аукциона предусмотренных графиком, не проводились.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Б.Рустамбеков
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