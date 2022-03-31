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ТЭК 31.03.2022 12:28

Исключение МЭА из расчетов ОПЕК+ привело к росту оценки добычи альянса на 117 тыс. б/с в феврале

Технический комитет ОПЕК+ исключил данные МЭА (Международное энергетическое агентство, IEA) из оценки добычи нефти странами ОПЕК+ начиная с февраля, заменив их на данные Rystad Energy и Wood Mackenzie, следует из отчета комитета, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Так, если перед заседанием эксперты рассматривали доклад, согласно которому добыча ОПЕК+ в феврале была на 1,05 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем оговорено квотами и исполнение сделки оценивалось в 136%, то замена данных МЭА привела к тому, что теперь уровень исполнения сделки оценен в 132%, то есть добыча была лишь на 936 тыс. б/с меньше, чем планировалось. Разница составила 117 тыс. б/с.

С учетом данных МЭА в феврале страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, добыли 24,128 млн б/с, при новом расчете - 24,166 млн б/с, что в итоге на 642 тыс. б/с меньше оговоренной квоты (исполнение сделки - 134%), а не на 680 тыс. б/с, как считалось ранее.

Добыча в странах не-ОПЕК пересмотрена с 15,716 млн б/с до 15,795 млн б/с, то есть была на 294 тыс. б/с меньше плана (исполнение сделки 127%), а не на 373 тыс. б/с меньше плана (с учетом данных МЭА).

По новому отчету добыча в России оценена в феврале на 30 тыс. б/с больше, чем ранее - 10,08 млн б/с, производство в Саудовской Аравии на 25 тыс. б/с меньше - 10,174 млн б/с.

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