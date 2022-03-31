ГТК потратит 4,6 млн манатов на коммуникации и системы безопасности в новом административном здании

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) направит около 4,6 млн манатов на обустройство нового административного здания.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, ГТК для выполнения этих работ в качестве подрядчика привлек ООО «FF Construction». С данной компанией заключен контракт на сумму 4 млн 585,707 тыс. манатов.
Объем работ включает: установку коммуникаций, систем связи, охраны и безопасности.
Как сообщалось ранее, ГТК направит 30 млн манатов ($17,65 млн по текущему курсу) на строительство нового административного здания. Для выполнения указанных работ ГТК привлек в качестве подрядчика промышленно-производственную компанию «Progress».
Кроме этого, ГТК заключил контракт ООО «ALFA-R Engineering» на сумму 9 млн 428,2 тыс. манатов на выполнение работ по обустройству в новом здании, с компанией «FF Construction» на 7 млн 576,420 тыс. манатов на работы по облицовке фасада нового здания.
Б.Рустамбеков
Пашинян заявил, что Ереван ответил на предложения Баку по 5 базовым принципам мирного договора
Пашинян 6 апреля хочет согласовать с Алиевым вопросы для начала переговоров по мирному договору
На высоте Фаррух ведутся поиски массовых захоронений азербайджанских военных
Азербайджан открыл представительство по туризму в Тель-Авиве
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 486,8 млн
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
С 1 апреля РФ и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки в роуминге
Китай введет визовые ограничения для некоторых американских чиновников - МИД
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве
NEQSOL Holding и AzerTelecom представили проект «Цифровой Шелковый Путь» на Dubai Expo
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку