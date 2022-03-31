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Инфраструктура и тендеры 31.03.2022 12:30

ГТК потратит 4,6 млн манатов на коммуникации и системы безопасности в новом административном здании

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) направит около 4,6 млн манатов на обустройство нового административного здания.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, ГТК для выполнения этих работ в качестве подрядчика привлек ООО «FF Construction». С данной компанией заключен контракт на сумму 4 млн 585,707 тыс. манатов.

Объем работ включает: установку коммуникаций, систем связи, охраны и безопасности.

Как сообщалось ранее, ГТК направит 30 млн манатов ($17,65 млн по текущему курсу) на строительство нового административного здания. Для выполнения указанных работ ГТК привлек в качестве подрядчика промышленно-производственную компанию «Progress».

Кроме этого, ГТК заключил контракт ООО «ALFA-R Engineering» на сумму 9 млн 428,2 тыс. манатов на выполнение работ по обустройству в новом здании, с компанией «FF Construction» на 7 млн 576,420 тыс. манатов на работы по облицовке фасада нового здания.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГТК, ЗДАНИЕ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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