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СНГ 31.03.2022 12:39

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле-июле 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134500 человек", - говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом президент постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

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