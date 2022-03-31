В Брюсселе подтвердили проведение Еврокомиссией проверок ряда газовых компаний в Германии

Европейская комиссия (ЕК) распространила в четверг коммюнике, в котором сообщается, что 29 марта ЕК провела "в Германии необъявленные проверки в помещениях нескольких компаний, занимающихся поставками, транспортировкой и хранением природного газа".
"У комиссии есть опасения, что проверяемые компании могли нарушать правила конкуренции ЕС, запрещающие злоупотребление доминирующим положением (статья 102 Договора о функционировании Европейского союза). Должностных лиц комиссии сопровождали их коллеги из германского национального органа по вопросам конкуренции", - говорится в документе.
В нем дается разъяснение, что внезапные проверки являются "предварительным этапом расследования предполагаемых антиконкурентных действий".
"Тот факт, что комиссия проводит такие проверки, не означает, что компании виновны в антиконкурентном поведении, и не предрешает исход самого расследования", - подчеркивается в коммюнике.
В Еврокомиссии заверяют, что в ходе антимонопольных разбирательств "полностью соблюдаются права защиты", в частности, право компаний быть заслушанными.
При этом отмечается, что законодательно не установлен крайний срок для завершения расследования антиконкурентного поведения. Это, объясняют в Брюсселе, зависит от ряда факторов, включая сложность каждого дела и степень сотрудничества соответствующих предприятий с комиссией.
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