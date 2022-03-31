Швейцарская Zurich Insurance планирует сократить выбросы до нуля к 2030г, на 20 лет раньше срока

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG планирует достичь нулевого уровня выбросов уже к 2030 году, на 20 лет раньше ранее объявленной цели.
Для этого страховщик намерен ускорить принятие мер по снижению углеродного следа в этом десятилетии, говорится в пресс-релизе компании.
В частности, Zurich финансирует компании, разрабатывающие технологии для удаления углерода из атмосферы, помогая им масштабировать свои решения и ускорить их ввод в эксплуатацию. В числе таких компаний - австралийская InterEarth, пуэрториканская Bio Restorative Ideas, а также американская Oregon Biochar Solutions.
В марте 2021 года Zurich дала обязательство сократить углеродный след от своих операций на 50% к 2025 году и на 70% к 2029 году.
Акции Zurich в ходе торгов в четверг дорожают на 0,4%. С начала года капитализация компании выросла почти на 15%.
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