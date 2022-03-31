Премьер Норвегии провел телефонный разговор с Путиным, указал на важность диалога с РФ

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщают европейские СМИ со ссылкой на норвежское правительство. По их данным, Стере в ходе разговора отметил важность прямого диалога с Россией как страной-соседом Норвегии. Отмечается, что премьер Норвегии и президент России обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, в частности в Мариуполе.

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