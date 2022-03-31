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СНГ 31.03.2022 18:03

Столтенберг обещал уважать любые решения Финляндии и Швеции насчет членства в НАТО

В НАТО уважают любые решения Швеции и Финляндии относительно потенциального стремления этих стран присоединиться к альянсу или отсутствия у них таких намерений, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО всегда поддерживала право каждой страны выбирать свой собственный путь, в том числе, право Финляндии и Швеции не стремиться к членству, как это было на протяжении десятилетий. И мы полностью это уважаем", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Но, конечно, мы будем уважать ее решение и в том случае, если Финляндия изменит свою позицию и скажет, что теперь она готова к членству (в НАТО - ИФ)", - добавил генсек.

Как сказал Столтенберг, Финляндия и Швеция в любом случае являются близкими партнерами НАТО.

Долгое время большинство граждан Финляндии выступало против вступления страны в альянс. Однако в последние месяцы дискуссия усилилась. Проведенный после начала специальной военной операции России на Украине опрос по заказу финской национальной телекомпанией Yle показал, что 53% финнов поддерживают вступление страны в НАТО. Это первый случай в истории, когда большинство финнов поддержали членство Финляндии в альянсе.

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