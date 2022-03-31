ОПЕК+ c мая увеличит квоту на добычу нефти на 432 тыс. б/с, следующая встреча 5 мая

Министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с, сообщили источники "Интерфакса".
Таким образом, в решение имплементировано увеличение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.
По расчетам "Интерфакса", это вызовет практически незаметное увеличение квоты для каждой страны.
Следующая встреча министров назначена на 5 мая.
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