Азербайджан в январе-феврале увеличил ненефтяной экспорт в РФ на 39%, в Турцию - на 43%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-февраля 2022 года составил $461,8 млн, что на 39,4% больше показателя января-февраля 2021 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на хлопок-сырец - $51,1 млн (рост на 37,7%), карбамид - $29,3 млн (рост в 17,2 раза), лесной орех - $28,6 млн (рост на 52,1%), хурму - $27,2 млн (спад на 2,5%), томаты - $24,5 млн (рост на 72,5%), метанол - $23,8 млн (в январе-феврале 2021 года экспорт не осуществлялся), золото - $20,4 млн (спад на 40,7%), первичный полиэтилен плотностью ниже 0,94 - $19,8 млн (рост на 29,4%), полипропилен первичной формы - $17,8 млн (спад на 10,1%).
В пятерку ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Турция - $153,3 млн (рост на 43,3%), Россия - $119,1 млн (рост на 39,3%), Грузия - $28,1 млн (спад на 0,7%), Швейцария - $21 млн (спад на 40,3%), Италия – $19,4 млн (рост в 4,7 раза). Таким образом, 33,2% экспорта ненефтяной продукции пришлось на Турцию, 25,8% - на Россию.
В 2021 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил рекордные $2,7 млрд, что на 47,2% больше показателя 2020 года. По оценкам Минэкономики, к 2026 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.
Б.Рустамбеков
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