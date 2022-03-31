В Киргизии начали строить железную дорогу, которая должна соединить север и юг страны

В Киргизии началось строительство железной дороги Балыкчы-Кочкор, которая в перспективе соединит северную и южную часть страны, сообщил президент республики Садыр Жапаров в четверг.
"Сегодня стартовало строительство участка Балыкчы-Кочкор. Мы закончим начатое, потому как это требование народа и одна из важных предпосылок для развития экономики страны", - заявил Жапаров, которого цитирует пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что "постепенно необходимо соединить северную и южную части страны, продолжив дальнейшую прокладку железной дороги через Макмал в Джалал-Абад (юг страны)".
Протяженность запланированной железной дороги Балыкчы-Кочкор составляет 63 км, говорится в сообщении.
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