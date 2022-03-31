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Дальнее зарубежье 31.03.2022 16:31

Италия рассматривается в качестве возможного гаранта по Украине - Драги

Италия может оказаться в числе стран-гарантов выполнения соглашений между Украиной и Россией, заявил в четверг глава итальянского правительства Марио Драги.

"Украина и Россия попросили, чтобы Италия была гарантом выполнения положений возможного соглашения между ними", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Говоря о недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Драги сообщил, что в ходе беседы "выразил уверенность, что для решения ключевых проблем нужна встреча Путина с Зеленским".

"Путин ответил мне, что время для этого еще не пришло", - добавил премьер Италии. По словам Драги, российский лидер объяснил ему, что на данном этапе рано говорить о прекращении огня на Украине.

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Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНА, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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