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Происшествия 31.03.2022 16:28

В результате обрушения здания школы в Нахчыване погибли 3 рабочих, один пострадал

В Нахчыванской Автономной Республике в ходе работ по реконструкции школы произошло частичное обрушение здания, погибли трое рабочих, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

«В четверг около 12:00 в поселке Нехрам Бабекского района Нахчыванской АР в ходе реконструкции произошло обрушение части здания средней школы №3, в результате чего на месте происшествия погибли трое рабочих, еще один рабочий был госпитализирован с телесными повреждениями», - говорится в информации.

Отмечается, что прокуратура Бабекского района НАР проводит следствие.

Ранее Минобразования Азербайджана сообщило, что в связи с ремонтно-строительными работами, проводимыми в данной школе, с 1 марта 2022 года ее учащиеся продолжают обучение в полной средней школе №1 поселка Нехрам.

Э.Шафиев

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Тэги: ШКОЛА, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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