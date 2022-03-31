В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 56 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 932, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 62 случая заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 692, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 781 тыс. 889 человек (+ 24 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 351 человек.
За сутки медики провели 4 тыс. 489 тестов на коронавирус против 5 тыс. 122 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 701 тыс. 673 теста на COVID-19.
Э.Шафиев
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