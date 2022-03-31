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Здравоохранение 31.03.2022 16:46

В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 56 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 932, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 62 случая заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 692, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 781 тыс. 889 человек (+ 24 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 351 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 489 тестов на коронавирус против 5 тыс. 122 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 701 тыс. 673 теста на COVID-19.

Э.Шафиев

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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