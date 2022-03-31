Azerbaycan Supermarket разместил облигации на 10 млн манатов, заявки составили почти 19 млн манатов

ООО "Azerbaycan Supermarket" 31 марта разместило облигации на сумму 10 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ), на площадке которой осуществлено размещение ценных бумаг.
«В ходе аукциона 11 инвесторов подали 14 заявок на приобретение ценных бумаг. Общий объем заявок, поданных инвесторами, составил 18 млн 784 тыс. манатов. По итогам аукциона был размещен весь объем выставленных на него облигаций - 10 млн манатов», - подчеркивает БФБ.
На аукционе были проданы 10 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Доходность по облигациям составит 10,5% (выплаты по процентам будут осуществляться раз в квартал). Период обращения ценных бумаг - 3 года. Андеррайтером размещения выступило ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".
Как отмечалось ранее, ООО "Azerbaycan Supermarket" планирует, в целом, эмиссию облигаций на 40 млн манатов. В октябре и декабре 2021 года компания разместила два транша облигаций по 10 млн манатов каждый.
Общество средства, привлеченные от размещения облигаций, направляет на финансирование новых проектов и ускорение реализации действующих проектов.
ООО "Azerbaycan Supermarket" действует в Азербайджане с февраля 2015 года. Акционерами являются два юридических лица (доля каждого - 25%), и одно физическое лицо - 50%.
Общество действует в сегменте розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров. Компания на конец 2020 года имеет 66 точек продаж, включая 3 гипермаркета, 10 супермаркетов, магазины и кафе. Гипермаркеты, супермаркеты и магазины компании действуют под торговой маркой Bravo". Рыночная доля общества на рынке розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров на конец 2019 года оценивается в 2%. На конец 2020 года активы общества равны 465,5 млн манатов.
Доходы общества за 2020 год составили 512,9 млн манатов. В 2020 году убытки общества составили 46,929 млн манатов.
Х.Насирзаде
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