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Бизнес и законодательство 31.03.2022 17:02

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в январе-феврале получили заказов на $84 млн

Азербайджанские производители по итогам января-февраля 2022 года посредством портала Azexport.az получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $83,9 млн, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе объем заказов составил $45,2 млн, в феврале - $38,7 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объемы полученных заказов сократился на 5,9%.

В 2021 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $496,1 млн и по сравнению с 2020 годом сократились на 18,8%.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az. За весь период деятельности азербайджанские производители посредством портала получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $2 млрд 804,4 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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