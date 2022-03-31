Квота Казахстана на май в рамках соглашения ОПЕК+ составит 1,638 млн баррелей в сутки

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ на май 2022 года составят 1,638 млн баррелей в сутки, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года, добавили в ведомстве. По итогам 39-го заседания совместного министерского мониторингового комитета и 27-й министерской встречи ОПЕК+ в четверг было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысяч барр/сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.

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