Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8975 RUR   0.0204 GBR   2.2297 TRY   0.1159

Цена на нефть

30.03 $/bbl +/- WTI 107.82 +3.58 Brent 113.45 +3.22

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.03.2022 17:07

Квота Казахстана на май в рамках соглашения ОПЕК+ составит 1,638 млн баррелей в сутки

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ на май 2022 года составят 1,638 млн баррелей в сутки, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года, добавили в ведомстве.

По итогам 39-го заседания совместного министерского мониторингового комитета и 27-й министерской встречи ОПЕК+ в четверг было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысяч барр/сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az