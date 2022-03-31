PASHA Sigorta увеличила в 2021г премии на 7,9%, чистую прибыль - на 19,4%

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «PASHA Sigorta» по итогам деятельности в 2021 году составила 24 млн 634,343 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в СК.

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года чистая прибыль PASHA Sigorta составила 20 млн 634,926 тыс. манатов. Таким образом, в 2021 году компания увеличила чистую прибыль на 19,4%.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2021 год доходы компании составили 190 млн 447,758 тыс. манатов. В том числе страховые премии составили 166 млн 866,108 тыс. манатов (рост по сравнению с 2020 годом на 7,9% - ИФ), премии, полученные на перестрахование – 12 млн 210,889 тыс. манатов (рост 44,1%). Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2021 год составили 160 млн 246,553 тыс. манатов. В том числе объем страховых выплат достиг 75 млн 26,437 тыс. манатов (рост по сравнению с 2020г на 5% - ИФ), расходы на ведение страхового дела – 35 млн 97,475 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 44 млн 844,925 тыс. манатов. Остальные расходы составили другие статьи.

Доналоговая прибыль PASHA Sigorta за 2021 год составила 30 млн 201,205 тыс. манатов. Компания в 2021 году выплатила налог на прибыль на сумму 5 млн 566,862 тыс. манатов.

В прошлом году активы компании увеличились на 6,8% - до 238 млн 828,061 тыс. манатов, обязательства – на 11,2% - до 163 млн 299,762 тыс. манатов, капитал сократился на 1,5% - до 75 млн 528,299 тыс. манатов.

В 2021 году объем депозитов PASHA Sigorta, размещенных в банках, увеличился на 49% - до 45 млн 910 тыс. манатов.

СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания входит в тройку ведущих страховщиков Азербайджана по объему собранных премий и произведенных выплат.

Х.Насирзаде