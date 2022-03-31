Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли, новый порядок вступает в силу с апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли, заявил он на открытии совещания по развитию авиационной отрасли.
Глава государства отметил, что покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Путин напомнил, что произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создаёт угрозу для валютной выручки от экспорта газа.
"Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - подчеркнул президент.
Контракты "Газпрома" с европейскими контрагентами (как на транспортировку, так и на поставку газа) за историю сотрудничества обновлялись и дополнялись десятки раз. При этом основанием для такого пересмотра были как переговоры сторон, так и изменения в европейской регуляторной базе. Сейчас же меняется российское законодательство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система перевода расчетов за газ на рубли будет "проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей". Он также пояснил, что новые правила оплаты не начнут действовать с 31 марта, так как "оплата и поставки - это растянутый во времени процесс".
Ранее G7 и Европейская комиссия заявили, что считают требование РФ оплачивать поставки газа рублями явным нарушением контрактов и призвали компании не выполнять его. В Европе появились опасения в связи с возможным прекращением поставок российского газа на фоне этого заочного спора. Тем не менее, причина роста цен по спотовом рынке - не в ожидании "газового эмбарго", а в похолодании и падении выработки ветрогенерации.
РФ в настоящее время экспортирует газ на сумму почти $10 млрд в месяц (суммарная выручка от экспорта газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд). "Газпром" в январе экспортировал в группу "недружественных" стран 7,146 млрд куб. м газа на $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы. Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.
Путин обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном
Эрдоган призвал к незамедлительному выводу армянских НВФ с территории Азербайджана
Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Иностранцы в Азербайджане в январе-феврале удвоили операции с банковскими картами
В результате обрушения здания школы в Нахчыване погибли 3 рабочих, один пострадал
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Минфин США счел возможными санкции против любых физлиц и организаций, связанных с аэрокосмической, морской, электронной сферами экономики РФ
Высшим руководителям ЕС запрещен въезд в РФ
Huawei может подвергнуться новым санкциям Запада за сотрудничество с Россией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку