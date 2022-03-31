Путин обвиняет США в попытке заработать на нынешней мировой нестабильности

США попытаются заработать на нынешней мировой нестабильности, как они уже это делали во время мировых войн прошлого века, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Добавлю, что США ещё попытаются и заработать на текущей глобальной нестабильности, как они делали это в период Первой и Второй мировых войн, во время своих агрессий против Югославии, Ирака, Сирии и так далее", - сказал он на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.

По его словам, "глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растёт, капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира".

Путин выразил уверенность, что США также попытаются решить свои проблемы за чужой счет.

"В том числе запустят новую волну эмиссии и бюджетных дефицитов. Он и так вырос непомерно, и в ведущих европейских экономиках рекорд бьет инфляция, и в Соединённых Штатах. И при этом свои ошибки в экономической политике стараются свалить на нас, ищут всегда виноватых", - пояснил он.