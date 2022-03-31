УМЭО SOCAR в январе-феврале сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-феврале 2022 года составил $307 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по итогам января–февраля 2022 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) - $89,9 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $36,6 млн.
Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($39,3 млн), ООО "Azeraluminum" ($32,7 млн), ОАО «Азерэнержи» ($15,9 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($10,7 млн), ЗАО «AzerGold» ($8,5 млн), ООО "Azeripek" ($0,7 млн), Управление геофизики и геологии ($0,2 млн), ЗАО «Азербайджанские железные дороги» ($0,2 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($0,2 млн).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $16,3 млн, ООО "P-Aqro" - $10,7 млн, ООО "Aqrovest" - $10,4 млн, ООО «Cinar Aqro» - $7,8 млн, ООО «Product Service» - $7,6 млн, ООО "Almeyve" - $5,7 млн, «ZR-78 Company» - $5 млн, ООО "AzMet" - $4,5 млн, ООО "Azerbaycan Sheker Ihsehsalat Birliyi» ($4,1 млн.)
Азербайджан в январе-феврале 2022 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $461,8 млн.
Н.Аббасова
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