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Финансы 31.03.2022 17:42

Финрегуляторы Азербайджана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

– Председатель Центрального банка Азербайджана Эльманом Рустамов провел встречу с главой Финансового Офиса администрации президента Турции Гокселем Ашаном, сообщает пресс-служба ЦБ.

В ходе встречи стороны высоко оценили существующее интенсивное сотрудничество между финансовыми секторами двух стран и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

По итогам переговоров Рустамов и Ашан подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Целью подписания документа является расширение экосистемы финансовых технологий, применение открытого банковского подхода, цифровая трансформация страхового сектора и рынков капитала, а также создание правовой базы для поддержки применения инновационных финансовых технологий в финансовой сфере.

Главы ведомств подчеркнули, что подписанный меморандум внесет весомый вклад в расширении сотрудничества между двумя странами.

«Подписанный Меморандум послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя братскими странами по всем направлениям, включая формирование экосистемы финансовых технологий и тем самым расширение конкурентоспособных, инновационных и доступных цифровых финансовых услуг в финансовом секторе», - отмечается в информации Центробанка.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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