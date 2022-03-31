ЕС займется постепенным наращиванием импорта СПГ из США для замены российского газа

Еврокомиссия (ЕК) не рассчитывает полностью заменить в ЕС американским российский газ, но будет постепенно наращивать газовый импорт из США, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Соглашение с Соединенными Штатами направлено на увеличение объема СПГ, поставляемого из США, по отношению к тому, что мы уже имеем. В 2021 году говорили о 22 млрд куб. м. Мы рассчитываем на 15 млрд куб. м дополнительно благодаря этому соглашению, что составляет 10% от российского газа, получаемого нами каждый год", - сказал Мамер в четверг на брифинге в Брюсселе, комментируя перспективы сокращения зависимости от российского газа.
По его выражению, "никто не говорил, что по мановению волшебной палочки соглашение с США позволит Евросоюзу добиться независимости от российского газа". "Это только шаг в данном направлении, и мы надеемся, что к будущему году будем в состоянии продвинуться дальше благодаря этому соглашению и поднять до 35 млрд куб. м (дополнительные поставки)", - объяснил Мамер.
Он призвал не забывать, что речь в данном случае идет об одном из этапов программы сокращения энергетической зависимости от РФ. Евросоюз стремится постепенно сокращать импорт российского газа и ведет переговоры с международными партнерами с целью диверсификации путей снабжения газом как СПГ, так и трубным.
Эта работа, отметил Мамер, сопровождается другими мерами, намеченными Еврокомиссией - повышением энергетической эффективности, развитием возобновляемых источников энергии, что поможет в перспективе сокращения на две трети до конца года зависимости ЕС от российского газа.
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