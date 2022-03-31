Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8975 RUR   0.0204 GBR   2.2297 TRY   0.1159

Цена на нефть

30.03 $/bbl +/- WTI 107.82 +3.58 Brent 113.45 +3.22

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.03.2022 17:44

ЕС займется постепенным наращиванием импорта СПГ из США для замены российского газа

Еврокомиссия (ЕК) не рассчитывает полностью заменить в ЕС американским российский газ, но будет постепенно наращивать газовый импорт из США, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Соглашение с Соединенными Штатами направлено на увеличение объема СПГ, поставляемого из США, по отношению к тому, что мы уже имеем. В 2021 году говорили о 22 млрд куб. м. Мы рассчитываем на 15 млрд куб. м дополнительно благодаря этому соглашению, что составляет 10% от российского газа, получаемого нами каждый год", - сказал Мамер в четверг на брифинге в Брюсселе, комментируя перспективы сокращения зависимости от российского газа.

По его выражению, "никто не говорил, что по мановению волшебной палочки соглашение с США позволит Евросоюзу добиться независимости от российского газа". "Это только шаг в данном направлении, и мы надеемся, что к будущему году будем в состоянии продвинуться дальше благодаря этому соглашению и поднять до 35 млрд куб. м (дополнительные поставки)", - объяснил Мамер.

Он призвал не забывать, что речь в данном случае идет об одном из этапов программы сокращения энергетической зависимости от РФ. Евросоюз стремится постепенно сокращать импорт российского газа и ведет переговоры с международными партнерами с целью диверсификации путей снабжения газом как СПГ, так и трубным.

Эта работа, отметил Мамер, сопровождается другими мерами, намеченными Еврокомиссией - повышением энергетической эффективности, развитием возобновляемых источников энергии, что поможет в перспективе сокращения на две трети до конца года зависимости ЕС от российского газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az