Путин: Россия не станет закрытой страной, но прежнего взаимодействия с бывшими партнерами не будет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается становиться закрытой страной, но прежнего взаимодействия с западным бизнесом в ближайшее время уже не будет.
"Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной. Но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются", - сказал глава государства на совещании по поддержке отечественной авиаотрасли.
Как отметил Путин, "у нас есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития".
По его словам, "прежде всего, надо поддержать российские авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России".
"Это оперативные и неотложные меры. А что касается долгосрочных решений, то необходимо корректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы с учетом новых условий", - подчеркнул президент.
В этой связи, считает он, "есть пространство возможностей для российских производителей воздушных судов, конструкторских бюро, поставщиков материалов, агрегатов и комплектующих".
Путин заявил, что "в горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти, это, конечно, шанс для производителей авиатехники".
При этом, подчеркнул он, должны быть обеспечены "высокое качество, надежность и экономическая эффективность нашей техники".
Касаясь действий западного бизнеса, Путин сказал, что "они, по сути, обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов".
Кроме того, по его словам, европейские страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. "Западные страны сделали свой шаг, и мы, конечно, должны на него ответить", - добавил глава государства.
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