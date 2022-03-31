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Бизнес и законодательство 31.03.2022 17:58

Инвестиции резидентов в промзоны в Азербайджане составили почти $3,8 млрд

Инвестиции резидентов промышленных парков и промышленных кварталов в Азербайджане превысили 6,4 млрд манатов ($3 млрд 764 млн по текущему курсу), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные министерства экономики.

Благодаря этим инвестициям создано 9,7 тыс. новых рабочих мест.

На сегодня 95 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах из которых 58 приступили к своей деятельности.

«На следующем этапе инвестиции по существующим проектам составят 400 млн манатов, что позволит открыть дополнительно 3,2 тыс. новых рабочих мест», - подчеркивает ведомство.

В целом предприятиями в промышленных зонах и промкварталах произведено продукции на 6,3 млрд манатов, из них продукция на 2 млрд манатов экспортирована. Экспорт продукции осуществлялся в 35 стран.

В Азербайджане действуют 5 промышленных парков (Сумгайытский химпромпарк, Мингячевирский, Гарадагский, Пираллахинский и Балаханский) и 4 промышленных квартала (Нефтчалинский, Масаллинский, Гаджикабульский, Сабирабадский).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПРОМЗОНЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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