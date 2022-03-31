Инвестиции резидентов в промзоны в Азербайджане составили почти $3,8 млрд

Инвестиции резидентов промышленных парков и промышленных кварталов в Азербайджане превысили 6,4 млрд манатов ($3 млрд 764 млн по текущему курсу), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные министерства экономики.
Благодаря этим инвестициям создано 9,7 тыс. новых рабочих мест.
На сегодня 95 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах из которых 58 приступили к своей деятельности.
«На следующем этапе инвестиции по существующим проектам составят 400 млн манатов, что позволит открыть дополнительно 3,2 тыс. новых рабочих мест», - подчеркивает ведомство.
В целом предприятиями в промышленных зонах и промкварталах произведено продукции на 6,3 млрд манатов, из них продукция на 2 млрд манатов экспортирована. Экспорт продукции осуществлялся в 35 стран.
В Азербайджане действуют 5 промышленных парков (Сумгайытский химпромпарк, Мингячевирский, Гарадагский, Пираллахинский и Балаханский) и 4 промышленных квартала (Нефтчалинский, Масаллинский, Гаджикабульский, Сабирабадский).
Б.Рустамбеков
Путин обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном
Эрдоган призвал к незамедлительному выводу армянских НВФ с территории Азербайджана
Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Иностранцы в Азербайджане в январе-феврале удвоили операции с банковскими картами
В результате обрушения здания школы в Нахчыване погибли 3 рабочих, один пострадал
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Минфин США счел возможными санкции против любых физлиц и организаций, связанных с аэрокосмической, морской, электронной сферами экономики РФ
Высшим руководителям ЕС запрещен въезд в РФ
Huawei может подвергнуться новым санкциям Запада за сотрудничество с Россией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку