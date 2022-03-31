Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в мае увеличится до 688 тыс. б/с

Квота Азербайджана в мае 2022 года по добыче в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 7 тыс. б/с - до 688 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.
"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 27-ом заседании об увеличении в мае 2022 года добычи нефти на 432 тыс. б/с (всеми участниками сделки – ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в мае 2022 года увеличится еще на 7 тыс. б/с - до 688 тыс. б/с", - говорится в сообщении ведомства.
Минэнерго отмечает, что с увеличением на 7 тыс. б/с суточной добычи, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в мае 2022 года от показателя октября 2018 года составит 30 тыс. б/с.
Н.Аббасова
Путин обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном
Эрдоган призвал к незамедлительному выводу армянских НВФ с территории Азербайджана
Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Иностранцы в Азербайджане в январе-феврале удвоили операции с банковскими картами
В результате обрушения здания школы в Нахчыване погибли 3 рабочих, один пострадал
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Минфин США счел возможными санкции против любых физлиц и организаций, связанных с аэрокосмической, морской, электронной сферами экономики РФ
Высшим руководителям ЕС запрещен въезд в РФ
Huawei может подвергнуться новым санкциям Запада за сотрудничество с Россией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку