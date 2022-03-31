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ТЭК 31.03.2022 17:58

Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в мае увеличится до 688 тыс. б/с

Квота Азербайджана в мае 2022 года по добыче в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 7 тыс. б/с - до 688 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.

"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 27-ом заседании об увеличении в мае 2022 года добычи нефти на 432 тыс. б/с (всеми участниками сделки – ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в мае 2022 года увеличится еще на 7 тыс. б/с - до 688 тыс. б/с", - говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго отмечает, что с увеличением на 7 тыс. б/с суточной добычи, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в мае 2022 года от показателя октября 2018 года составит 30 тыс. б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК+, ДОБЫЧА, КВОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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