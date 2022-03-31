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СНГ 31.03.2022 18:59

Путин поручил возвратить гражданам деньги за авиабилеты на рейсы, которые были отменены

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки обеспечить возврат денежных средств гражданам, купившим билеты на авиарейсы, которые были отменены.

"Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег", - сказал Путин в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроению в четверг.

"Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты. Поэтому нужно выдать деньги", - добавил он.

Путин поручил запустить такой механизм в сжатые сроки.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАБИЛЕТЫ, ДЕНЬГИ, ВОЗВРАТ


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