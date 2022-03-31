Минфин США счел возможными санкции против любых физлиц и организаций, связанных с аэрокосмической, морской, электронной сферами экономики РФ

Глава Минфина США Джанет Йеллен приняла решение о возможности введения санкций в отношении любых физических и юридических лиц, имеющих отношение к аэрокосмической, морской, электронной сферам российской экономики, сообщает в четверг это министерство.
"Сегодня министр финансов в консультациях с госсекретарем приняла решение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному сектору экономики Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе Минфина.
В ведомстве подчеркивают, что такое постановление позволяет применять санкции "в отношении любого физического и юридического лица, решившего осуществлять операции или работавшего в любом из этих секторов".
По данным Минфина США, эти сферы экономики "имеют стратегическое значение для экономических амбиций России, долгосрочного технологического развития и военно-промышленной базы".
В сообщении отмечается, что это решение Минфина предоставляет более широкие возможности для США быстро вводить дополнительное экономические меры в отношении России.
Ранее в четверг сообщалось, что США ввели санкции против 13 граждан РФ и 21 российской компании, вовлеченных в деятельность в киберпространстве, а также работающих, в том числе, на нужды армии и разведки.
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