Минфин США счел возможными санкции против любых физлиц и организаций, связанных с аэрокосмической, морской, электронной сферами экономики РФ

Глава Минфина США Джанет Йеллен приняла решение о возможности введения санкций в отношении любых физических и юридических лиц, имеющих отношение к аэрокосмической, морской, электронной сферам российской экономики, сообщает в четверг это министерство.

"Сегодня министр финансов в консультациях с госсекретарем приняла решение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному сектору экономики Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе Минфина.

В ведомстве подчеркивают, что такое постановление позволяет применять санкции "в отношении любого физического и юридического лица, решившего осуществлять операции или работавшего в любом из этих секторов".

По данным Минфина США, эти сферы экономики "имеют стратегическое значение для экономических амбиций России, долгосрочного технологического развития и военно-промышленной базы".

В сообщении отмечается, что это решение Минфина предоставляет более широкие возможности для США быстро вводить дополнительное экономические меры в отношении России.

Ранее в четверг сообщалось, что США ввели санкции против 13 граждан РФ и 21 российской компании, вовлеченных в деятельность в киберпространстве, а также работающих, в том числе, на нужды армии и разведки.