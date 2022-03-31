Высшим руководителям ЕС запрещен въезд в РФ

Россия расширяет список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию, ограничения затронут высшее руководство ЕС и большинство депутатов Европарламента, заявил в четверг МИД РФ.
"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 г. 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
В нем отмечается, что "ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику".
"В ответный российский "черный список" внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения", - заявили на Смоленской площади.
В МИД РФ сообщили, что "вербальная нота МИД России, информирующая о данном шаге, передана в представительство ЕС в Москве".
"Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ", - говорится в заявлении.
В МИД РФ подчеркнули, что решения Брюсселя, в рамках которых российских граждан и компании "произвольно подвергают односторонним ограничениям", "переходят все границы".
Там отметили, что "в Брюсселе по инерции идут тупиковым путем введения в отношении России ограничительных мер".
"Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы", - говорится в заявлении МИД РФ.
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