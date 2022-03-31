Правительство РФ разрешило экспорт семян зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС

Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым из-под запрета на вывоз выведены семена пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи - ИФ), ржи, ячменя, а также кукурузы обычной, сообщается в пресс-релизе кабинета министров.

Их экспорт разрешен в страны ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом.

Кроме того, разрешен вывоз из России зерна кукурузы лопающейся (для приготовления попкорна).