Правительство РФ с 1 мая вводит пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, они будут действовать по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из России за пределы Евразийского экономического союза.

Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее $100 за тонну.

Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться плавающей ставкой. Ее рассчитают по специальной формуле - как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться в интернете.