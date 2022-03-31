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АПК 31.03.2022 20:05

Правительство РФ с 1 мая вводит пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна

Правительство РФ с 1 мая вводит пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, они будут действовать по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из России за пределы Евразийского экономического союза.

Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее $100 за тонну.

Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться плавающей ставкой. Ее рассчитают по специальной формуле - как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться в интернете.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЛЕН, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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