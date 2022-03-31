Правительство России утвердило запрет с 1 апреля экспорта подсолнечника, введение с 15 апреля квоты на вывоз подсолнечного масла

Правительство утвердило комплекс мер, направленных на защиту внутреннего рынка масложировой продукции и стабилизацию цен на нем.
Как сообщает пресс-служба правительства, с 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года. "Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также животноводства продуктами переработки этих масличных культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию", - говорится в сообщении.
В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, - вывоз рапса и подсолнечника в страны ЕАЭС, а также экспорт этой продукции из России в рамках международных межправительственных соглашений.
Кроме того, с 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн тонн, на жмых - 700 тыс. тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно.
С учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для животноводства, принято решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и соевого шрота.
Согласно постановлениям, подписанным главой правительства Михаилом Мишустиным, с 1 апреля по 31 августа вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. По соевому шроту будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области, так как производство соевого шрота в этом регионе осуществляется преимущественно из импортного сырья, уточняется в сообщении.
Ограничения не будут действовать на вывоз соевых бобов и шрота в страны ЕАЭС, экспорт для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных межправительственных соглашений.
Решение правительства позволит предотвратить чрезмерный экспорт соевых бобов и шрота, а также обеспечить сырьем отечественные перерабатывающие предприятия и животноводство - продуктами переработки соевых бобов, говорится в пресс-релизе.
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