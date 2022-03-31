Глава британского Минобороны сообщил о договоренности ряда стран поставить Украине больше летальных вооружений

Великобритания и ряд других стран намерены передать Украине больше летальных вооружений, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

"В результате сегодняшних (обсуждений - ИФ) будет больше помощи Украине в виде летальных вооружений. Некоторые страны выступили с новыми идеями и, конечно, предложили больше денег", - приводит телеканал Sky news слова Уоллеса по итогам прошедшей в четверг конференции по военной помощи Украине.

При этом, отметил он, поставщикам вооружений Украине нужно изменить список поставляемого оружия, чтобы лучше отвечать запросам Киева.

По данным Sky news, в рамках новых поставок Украине передадут дальнобойную артиллерию и больше зенитных ракет.