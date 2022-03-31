Глава британского Минобороны сообщил о договоренности ряда стран поставить Украине больше летальных вооружений

Великобритания и ряд других стран намерены передать Украине больше летальных вооружений, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.
"В результате сегодняшних (обсуждений - ИФ) будет больше помощи Украине в виде летальных вооружений. Некоторые страны выступили с новыми идеями и, конечно, предложили больше денег", - приводит телеканал Sky news слова Уоллеса по итогам прошедшей в четверг конференции по военной помощи Украине.
При этом, отметил он, поставщикам вооружений Украине нужно изменить список поставляемого оружия, чтобы лучше отвечать запросам Киева.
По данным Sky news, в рамках новых поставок Украине передадут дальнобойную артиллерию и больше зенитных ракет.
Байрамов пригласил главу МИД Саудовской Аравии посетить Азербайджан
Путин обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном
Эрдоган призвал к незамедлительному выводу армянских НВФ с территории Азербайджана
Большинство самолетов Boeing и Airbus останутся в РФ - Борисов
Байден призывает нефтяные компании США наращивать добычу нефти
Власти ФРГ анализируют возможность национализации активов нефтегазовых компаний РФ в стране
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Иностранцы в Азербайджане в январе-феврале удвоили операции с банковскими картами
В результате обрушения здания школы в Нахчыване погибли 3 рабочих, один пострадал
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку