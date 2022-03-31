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Внешняя политика 31.03.2022 20:39

Байрамов пригласил главу МИД Саудовской Аравии посетить Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, сообщили в МИД Азербайджана.

"Собеседники подчеркнули наличие потенциала для дальнейшего развития экономических и инвестиционных связей, а также обсудили вопросы сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Байрамов пригласил Аль Сауда посетить Азербайджан. Саудовский министр поблагодарил за приглашение и сказал, что с удовольствием принимает его.

"В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнули в МИД.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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