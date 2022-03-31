Байрамов пригласил главу МИД Саудовской Аравии посетить Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, сообщили в МИД Азербайджана.
"Собеседники подчеркнули наличие потенциала для дальнейшего развития экономических и инвестиционных связей, а также обсудили вопросы сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.
В ходе беседы Байрамов пригласил Аль Сауда посетить Азербайджан. Саудовский министр поблагодарил за приглашение и сказал, что с удовольствием принимает его.
"В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнули в МИД.
Э.Шафиев
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