Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными представителям властей РФ, сообщило агентство в твиттере.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси только что прибыл в Калининград, Россия, для переговоров с российскими высокопоставленными официальными лицами завтра утром", - говорится в заявлении МАГАТЭ в твиттере.

Накануне Гросси сообщил, что посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области Украины.

Он отметил, что личное присутствие специалистов МАГАТЭ на местах "поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая могла бы привести к серьезным последствиям в области здравоохранения и окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами".