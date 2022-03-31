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Дальнее зарубежье 31.03.2022 22:07

Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными представителям властей РФ, сообщило агентство в твиттере.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси только что прибыл в Калининград, Россия, для переговоров с российскими высокопоставленными официальными лицами завтра утром", - говорится в заявлении МАГАТЭ в твиттере.

Накануне Гросси сообщил, что посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области Украины.

Он отметил, что личное присутствие специалистов МАГАТЭ на местах "поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая могла бы привести к серьезным последствиям в области здравоохранения и окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами".

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Тэги: РОССИЯ, МАГАТЭ, ГЛАВА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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