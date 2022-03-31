Лондон ввел санкции против трех компаний РФ - британский Минфин

Британский Минфин в четверг объявил о введении санкций в отношении еще трех российских компаний, зарегистрированных на территории Великобритании.

В документе министерства говорится, что под санкции попали компания Photon Pro LLP, которая занимается разработкой электронного оборудования, инженерно-консалтинговая компания Majory LLP, а также Djeco Group LP.

Отмечается, что санкции подразумевают замораживание активов этих структур.

Ранее в четверг США также ввели санкции против этих компаний.