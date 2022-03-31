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ТЭК 31.03.2022 22:21

Байден объявил о решении выделять из стратегического запаса США по 1 млн б/с в течение полугода

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

"Сегодня я одобрил высвобождение из стратегического запаса 1 млн баррелей нефти в день на протяжении последующих шести месяцев", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

Ранее в четверг в Белом доме сообщали, что Байден будет координировать эту инициативу с союзниками и партнерами по всему миру. Байден подчеркивал, что ожидается, что другие страны присоединятся к этой инициативе и тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн баррелей в сутки.

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Тэги: БАЙДЕН, НЕФТЬ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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