Байден объявил о решении выделять из стратегического запаса США по 1 млн б/с в течение полугода

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

"Сегодня я одобрил высвобождение из стратегического запаса 1 млн баррелей нефти в день на протяжении последующих шести месяцев", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

Ранее в четверг в Белом доме сообщали, что Байден будет координировать эту инициативу с союзниками и партнерами по всему миру. Байден подчеркивал, что ожидается, что другие страны присоединятся к этой инициативе и тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн баррелей в сутки.