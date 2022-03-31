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ТЭК 31.03.2022 22:25

Шольц: ФРГ будет платить России за газ в евро

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что плата Германии за газ из РФ по-прежнему будет осуществляться в евро в соответствии с имеющимися контрактами.

"Мы просмотрели контракты. В них говорится, что плата осуществляется в евро. В разговоре с президентом России я объяснил ему, что так и должно остаться, и так и будет", - приводит издание Focus слова Шольца с пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Он также сказал, что для создания новой инфраструктуры для поставок газа в ФРГ потребуется немало времени, однако работа Берлина над диверсификацией источников энергоресурсов продолжится.

Австрийский канцлер в свою очередь заявил о стремлении республики диверсифицировать поставки, чтобы не зависеть от поставок газа из РФ. Он добавил, что санкции, введенные против России, должны ослаблять именно ее, а не те страны, что прибегли к ограничительным мерам.

Владимир Путин ранее в четверг заявил на открытии совещания по развитию авиационной отрасли, что подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ГАЗ, ЕВРО


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