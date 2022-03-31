Власти ФРГ анализируют возможность национализации активов нефтегазовых компаний РФ в стране

Власти Германии анализируют возможность национализации активов нефтегазовых госкомпаний РФ и их "дочек" в стране, сообщает газета Handelsblatt.
Федеральное правительство хочет предотвратить риски массового нарушения энергоснабжения в случае возникновения трудностей у этих компаний, имеющих системное значение для ФРГ, отмечает газета.
Компания Gazprom Germania управляет несколькими крупным подземными хранилищами газа, напоминает Handelsblatt. А "Роснефть" является ключевым игроком на рынке моторных топлив ФРГ.
"Обе компании в настоящее время незаменимы на энергетическом рынке Германии", - отмечает Handelsblatt.
Тем временем на уровне ЕС активно лоббируется предложение об обязательной сертификации операторов ПХГ в Европе. По мнению Еврокомиссии, это "позволит избежать потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру хранения". "Это означает, что несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", - говорится в пресс-релизе.
Предложения ЕК могут указывать на дочернюю компанию "Газпрома" astora - одного из крупнейших операторов ПХГ в Европе. Она управляет хранилищами общим объемом около 6 млрд куб. м активного газа в Германии и Австрии.
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