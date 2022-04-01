В Белом доме заявили, что без значительной деэскалации на Украине переговоров Байдена и Путина быть не может

Существенная деэскалация ситуации на Украине является условием возможных переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, заявила в четверг директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Мы ясно дали понять, что любое дипломатическое взаимодействие на таком уровне требует существенного проявления серьезной деэскалации со стороны России, пока мы этого не видели", - сказала Бедингфилд на брифинге.
Она подчеркнула, что переговоры на уровне президентов в данный момент не представляются возможными.
Ранее в Белом доме также заявляли, что условием для проведения переговоров Байдена и Путина будет стремление России к дипломатии.
На этой неделе Байден заявил, что возможность его встречи с президентом РФ в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Путин.
Абдуллаева: от мин очищена лишь небольшая часть территории Азербайджана
Азеришыг отбирает подрядчика на строительство энергетической инфраструктуры в городе Зангилан
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г разминировано 23 тыс. га территорий – Сулейманов
Фонд аграрного страхования отбирает страховщика по ДМС
ЦБ РФ смягчил ограничения на переводы средств физлиц за рубеж для стран, не поддерживающих санкции
Нацбанк Казахстана в марте увеличил интервенции в поддержку тенге, продал $990,5 млн
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 488,4 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Иностранцы в Азербайджане в январе-феврале удвоили операции с банковскими картами
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку