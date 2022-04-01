В Белом доме заявили, что без значительной деэскалации на Украине переговоров Байдена и Путина быть не может

Существенная деэскалация ситуации на Украине является условием возможных переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, заявила в четверг директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Мы ясно дали понять, что любое дипломатическое взаимодействие на таком уровне требует существенного проявления серьезной деэскалации со стороны России, пока мы этого не видели", - сказала Бедингфилд на брифинге.

Она подчеркнула, что переговоры на уровне президентов в данный момент не представляются возможными.

Ранее в Белом доме также заявляли, что условием для проведения переговоров Байдена и Путина будет стремление России к дипломатии.

На этой неделе Байден заявил, что возможность его встречи с президентом РФ в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Путин.