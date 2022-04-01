Австралия направит Украине бронетранспортеры Bushmaster

Австралия отправит бронетранспортеры собственного производства на Украину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты", - цитирует Моррисона CNN.

"Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры Bushmaster . И мы отправим их туда на наших самолетах C-17", - сообщил он.

Зеленский призвал предоставить бронетранспортеры во время выступления по видеосвязи в парламенте Австралии.