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Дальнее зарубежье 01.04.2022 09:44

Три человека погибли в результате столкновения учебно-тренировочных самолетов ВВС Южной Кореи

Два учебно-тренировочных самолета ВВС Южной Кореи KT-1 столкнулись в воздухе на юге страны в пятницу, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные источники.

В результате крушения трое пилотов погибли, еще один получил серьезные ранения, говорится в сообщении.

По словам источников, самолеты рухнули на рисовое поле примерно в 300 км к югу от Сеула.

К месту крушения направлены более 30 бригад пожарных и аварийно-спасательных служб, информирует агентство.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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