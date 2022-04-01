Три человека погибли в результате столкновения учебно-тренировочных самолетов ВВС Южной Кореи

Два учебно-тренировочных самолета ВВС Южной Кореи KT-1 столкнулись в воздухе на юге страны в пятницу, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные источники.
В результате крушения трое пилотов погибли, еще один получил серьезные ранения, говорится в сообщении.
По словам источников, самолеты рухнули на рисовое поле примерно в 300 км к югу от Сеула.
К месту крушения направлены более 30 бригад пожарных и аварийно-спасательных служб, информирует агентство.
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