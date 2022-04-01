Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 488,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 488 млн 446 тыс. 830 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 143 тыс. 136 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 80 млн 103 тыс. 661 и 980 тыс. 624.
Индия - 43 млн 25 тыс. 775 и 521 тыс. 181.
Бразилия - 29 млн 951 тыс. 670 и 660 тыс. 22.
Франция - 25 млн 803 тыс. 173 и 143 тыс. 307.
Великобритания - 21 млн 309 тыс. 769 и 165 тыс. 977.
Германия - 21 млн 394 тыс. 747 и 129 тыс. 708.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 791,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 12 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 66, Франции - 2 тыс. 171, Великобритании - 2 тыс. 414, Германии - 1 тыс. 544.
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