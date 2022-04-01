Азербайджан предлагает создать Глобальный фонд по борьбе с минной угрозой – помощник президента

Азербайджан предлагает создать Глобальный целевой фонд по борьбе с минной угрозой, заявил помощник президента -заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Минная проблема является одной из самых актуальных для Азербайджана. Сегодня освобожденные земли Азербайджана одна из самых загрязненных минами территорий в мире», - сказал Гаджиев в пятницу, выступая в Баку международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».
По его словам, правительство Азербайджана открыто к любым формам совместного взаимодействия. «С этой точки зрения считаем, что наша страна является полезной платформой для регулярных ежегодных обсуждений и оценки глобальной противоминной деятельности. Мы также ожидаем, что по результатам сегодняшней конференции, придем к идее создания глобального целевого фонда, поддерживающего усилия правительства Азербайджана по борьбе с минной угрозой», - отметил он.
Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из проблем, с которыми власти Азербайджана столкнулись на территориях, освобожденных от армянской оккупации. Большая часть территории Карабаха и Восточного Зангезура была заминирована армянскими военными в период оккупации этих земель. В результате активных действий властей Азербайджана, Баку получил от Еревана карты минных полей ряда освобожденных районов, но их точность составила всего 25%. С 10 ноября 2020 года, когда завершилась Вторая Карабахская война, на освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли и получили ранения порядка 200 военных и гражданских лиц Азербайджана.
Э.Шафиев
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