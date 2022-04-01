Азеришыг отбирает подрядчика для строительства подстанции в Гадруте

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика для строительства новой подстанции в поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Объем работ включает: строительство новой 35 кВ-ной подстанции, Центра управления, монтаж оборудования. Отбор проводится методом опроса предложений. Стоимость участия – 750 манатов. Предложения от компаний принимаются до 15:00 19 апреля, процедура вскрытия предложений состоится в 15:00 20 апреля. Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 92-19). Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет"). В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей. Б.Рустамбеков

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