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Карабах 01.04.2022 10:08

Азеришыг отбирает подрядчика для строительства подстанции в Гадруте

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика для строительства новой подстанции в поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Объем работ включает: строительство новой 35 кВ-ной подстанции, Центра управления, монтаж оборудования.

Отбор проводится методом опроса предложений. Стоимость участия – 750 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 15:00 19 апреля, процедура вскрытия предложений состоится в 15:00 20 апреля.

Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 92-19).

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГАДРУТ, АЗЕРИШЫГ, ПОДСТАНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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